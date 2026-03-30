Легендарный российский хоккеист Павел Буре рассказал, что у него была возможность помочь лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки продлить карьеру ещё на один сезон.

Гретцки завершил карьеру в 1999 году, а Буре пришёл в «Рейнджерс» только в 2002‑м. Также российский нападающий выступал в НХЛ за «Ванкувер» и «Флориду». В 2012 году Буре был включён в Зал хоккейной славы.

«На тот момент это было моей мечтой — сыграть с Гретцки, и мы договорились, что, если получится обменять меня в "Нью-Йорк Рейнджерс", он останется ещё на год. Он мне потом сам показывал своё первое интервью на национальном телевидении после завершения карьеры, и первый вопрос ему был задан, что бы могло оставить его в хоккее. Он ответил, что если бы Павел пришёл, то остался бы ещё на год», — цитирует Буре ТАСС.