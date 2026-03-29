Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в выездных матчах регулярных чемпионатов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

В субботу «Вашингтон» в гостях одержал победу над «Вегасом» в серии буллитов — 5:4. Овечкин отметился результативной передачей.

Для 40-летнего форварда это очко стало 820-м в выездных играх, что позволило ему сравняться с Роном Фрэнсисом. Выше в списке располагаются Стив Айзерман (857), а лидером остаётся Уэйн Гретцки, у которого 1298 очков.

На данный момент «Вашингтон» с 83 очками занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.