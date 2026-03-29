Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов снова доступен команде после того, как закончилась его одноматчевая дисквалификация.
Этот именитый хоккеист получил дисквалификацию во второй игре серии против «Автомобилиста» (1:0) за использование оскорбительного жеста по отношению к судье.
В четвёртой игре с «Автомобилистом», которая началась в 13:30 (мск), Кузнецов вышел на лёд во втором звене. За уфимцев он набрал 18 (6+12) очков в 19 встречах.
Пока «Салават Юлаев» после трёх матчей ведёт со счётом 2:1.