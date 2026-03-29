Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов снова доступен команде после того, как закончилась его одноматчевая дисквалификация.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Этот именитый хоккеист получил дисквалификацию во второй игре серии против «Автомобилиста» (1:0) за использование оскорбительного жеста по отношению к судье.

В четвёртой игре с «Автомобилистом», которая началась в 13:30 (мск), Кузнецов вышел на лёд во втором звене. За уфимцев он набрал 18 (6+12) очков в 19 встречах.

Пока «Салават Юлаев» после трёх матчей ведёт со счётом 2:1.