В третьей игре плей‑офф Кубка Гагарина нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:2.

Все голы были заброшены в третьем периоде. На 43‑й минуте Лука Профака вывел хозяев вперёд после передач Никиты Попугаева и Артёма Серикова.

На 52‑й минуте гости отыгрались после точного броска Дмитрия Рашевского в большинстве, которому ассистировали Александр Волков и Николай Прохоркин.

Через 4 минуты Рашевский оформил дубль, принеся победу «Авангарду». Результативные передачи записали на свой счёт Максим Лажуа и Майкл Маклауд.

Сейчас счёт в серии — 2:1 в пользу «Авангарда». Четвёртая встреча состоится 30 марта в Нижнекамске.