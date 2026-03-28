Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (3:4 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Михаил Мальцев
Михаил Мальцев

«Боремся, сражаемся.  Жалко, что проиграли.  Но "Локомотив" с прошлого матча как‑то больше заслужил.  В прошлой игре они нас давили, а мы забили.  Теперь забили они в овертайме.  Хорошо, что мы не сдаемся.  Боремся до конца.

Пропущенный гол на первой минуте?  Конечно, не хочется пропускать в начале.  Но никак уже не реагируем, привыкли.  Просто играем дальше, чтобы не тратить на это энергию.  У нас всегда 0:0, и мы в каждой смене выкладываемся на 100%.

Как расставили шесть форвардов в конце основного времени?  Да просто расставили нас по местам, кто где играет.  Самое главное было — набросить на ворота.  А там — добить, и у нас на одного игрока больше.  Хорошо, что так получилось, и забили мы.

Почему "Спартак" так мало бросал в первой половине матча?  Есть у нас отрезки в этой серии, когда они нас сильно давят, и нам не бросить.  Надо нам это как‑то исправить, хотя бы в равенство уйти.  Но они то накладывают, то давят.  Мы потом забираем преимущество, но они не особо отступают.  Надо к этому найти ключ.

Можно ли с "Локомотивом" играть и побеждать?  Как видите, иногда получается.  Голова у нас на плечах.  Хорошо, что ребята борются, выкладываются на 100%, хорошо попадают по воротам, ценен каждый гол.  Мы не смотрим, кто как прогнозирует.  Только верим в себя.

Сильно ли сказалось отсутствие Кина?  Конечно.  Тем более у нас было шесть защитников.  Осталось их всего пять.  Трудный момент, но как есть», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1.  Четвертый матч состоится 30 марта в Москве.