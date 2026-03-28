Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (3:4 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Боремся, сражаемся. Жалко, что проиграли. Но "Локомотив" с прошлого матча как‑то больше заслужил. В прошлой игре они нас давили, а мы забили. Теперь забили они в овертайме. Хорошо, что мы не сдаемся. Боремся до конца.

Пропущенный гол на первой минуте? Конечно, не хочется пропускать в начале. Но никак уже не реагируем, привыкли. Просто играем дальше, чтобы не тратить на это энергию. У нас всегда 0:0, и мы в каждой смене выкладываемся на 100%.

Как расставили шесть форвардов в конце основного времени? Да просто расставили нас по местам, кто где играет. Самое главное было — набросить на ворота. А там — добить, и у нас на одного игрока больше. Хорошо, что так получилось, и забили мы.

Почему "Спартак" так мало бросал в первой половине матча? Есть у нас отрезки в этой серии, когда они нас сильно давят, и нам не бросить. Надо нам это как‑то исправить, хотя бы в равенство уйти. Но они то накладывают, то давят. Мы потом забираем преимущество, но они не особо отступают. Надо к этому найти ключ.

Можно ли с "Локомотивом" играть и побеждать? Как видите, иногда получается. Голова у нас на плечах. Хорошо, что ребята борются, выкладываются на 100%, хорошо попадают по воротам, ценен каждый гол. Мы не смотрим, кто как прогнозирует. Только верим в себя.

Сильно ли сказалось отсутствие Кина? Конечно. Тем более у нас было шесть защитников. Осталось их всего пять. Трудный момент, но как есть», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 30 марта в Москве.