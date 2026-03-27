Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на победу над «Ютой» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Я думаю, во втором периоде мы сыграли уверенно. Мы контролировали шайбу. В зоне атаки мы делали именно то, что нужно, и вы видите, как Дюхейм, Уилсон и другие парни задают тон.

Отставание в счете — для нас сложная ситуация, но никогда не знаешь, что произойдет», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин отыграл 73 матча. Российский форвард забил 29 голов и сделал 27 ассистов.