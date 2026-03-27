Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал поражение своей команды в 3-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (2:3).

«Здорово, что удалось набрать 100-е очко в КХЛ, но на самом деле мы здесь все только для одного: выиграть Кубок. Важен командный результат. Не так важно, сколько очков ты набираешь в том или ином матче, если нет победы, так что надо двигаться дальше.

Сегодня несколько раз мы действовали не по нашему плану. Ничего страшного, надо немного построже сыграть в обороне и двигаться дальше. Это всего один матч, работаем. Никто не думает о том, что нужно выиграть за четыре матча или за пять, главное показывать командную игру. Надо просто выигрывать серию. Работаем, двигаемся дальше», — передает слова Миллера Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии плей-офф против «Трактора» со счетом 2:1. Четвертый поединок состоится 29-го марта в Челябинске.