Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 Б).

38-летний форвард провёл на льду всего 6 минут 39 секунд: он отыграл одну смену в начале второго периода, после чего был вынужден покинуть площадку. За это время Кросби успел нанести один бросок по воротам.

Сроки восстановления хоккеиста пока не уточняются.

Отметим, что ранее Кросби уже пропускал 11 матчей из-за аналогичной травмы, полученной на Олимпийских играх в Италии.

В текущем сезоне капитан «Питтсбурга» провёл 61 матч и набрал 64 очка (28 шайб и 36 результативных передач).