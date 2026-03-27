Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров получил повреждение во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:2 ОТ).

Россиянин покинул площадку из-за травмы во время второго периода. Сроки восстановления пока не уточняются.

В одном из моментов защитник «Сан-Хосе» Венсан Деарне толкнул в створ собственных ворот нападающего «Блюз» Натана Уокера, в результате чего российский вратарь получил повреждение.

Напомним, что Аскаров проводил первый матч после травмы, которую голкипер получил 11-го марта.

В нынешнем сезоне вратарь провел за «Сан-Хосе» 41 матч, отразил 88.7% бросков при коэффициенте надежности 3.52.