«Бостон» обыграл «Баффало» в овертайме — 4:3.

В составе «Брюинз» результативными передачами отметились россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов. Победную шайбу в овертайме забросил Павел Заха.

В основное время у «Баффало» дубль оформил Джейсон Зукер, ещё один гол на счету Зака Бенсона. У «Бостона» отличились Кейси Миттельштадт (дважды) и Виктор Арвидссон.

«Бостон» с 88 очками занимает 5-е место на Востоке, тогда как «Баффало» остаётся на 2-й позиции с 96 баллами.

«Баффано» — «Бостон» — 3:4 ОТ

«Торонто» обыграл «Рейнджерс» со счётом 4:3.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 14 из 18 бросков.

У «Торонто» шайбы забросили Джейк Маккейб, Джон Таварес, Дакота Джошуа и Николас Робертсон. В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанежад, ещё одну шайбу забросил Алексис Лафренье.

«Торонто» набрал 75 очков и идёт 13-м в Восточной конференции, а «Рейнджерс» с 65 очками замыкают таблицу.