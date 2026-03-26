«Бостон» обыграл «Баффало» в овертайме — 4:3.
В составе «Брюинз» результативными передачами отметились россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов. Победную шайбу в овертайме забросил Павел Заха.
В основное время у «Баффало» дубль оформил Джейсон Зукер, ещё один гол на счету Зака Бенсона. У «Бостона» отличились Кейси Миттельштадт (дважды) и Виктор Арвидссон.
«Бостон» с 88 очками занимает 5-е место на Востоке, тогда как «Баффало» остаётся на 2-й позиции с 96 баллами.
«Торонто» обыграл «Рейнджерс» со счётом 4:3.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 14 из 18 бросков.
У «Торонто» шайбы забросили Джейк Маккейб, Джон Таварес, Дакота Джошуа и Николас Робертсон. В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанежад, ещё одну шайбу забросил Алексис Лафренье.
«Торонто» набрал 75 очков и идёт 13-м в Восточной конференции, а «Рейнджерс» с 65 очками замыкают таблицу.