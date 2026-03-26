Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итог матча против «Спартака»(1:2 ОТ) в плей-офф КХЛ.

«Отыграли хороший матч. С реализацией всё было не очень здорово. Много моментов создали, однако не смогли ими воспользоваться. Когда игра перешла в овертайм, там она шла до одного точного броска, который удался "Спартаку".

Игра в атаке? Волновался бы, если бы мы не создали моментов. Да, мы их не использовали. Но, опять же, отыграли неплохой матч в атаке, однако не смогли реализовать то, что создали.

Оборона? Не уверен, что нужно сравнивать первую и вторую игру. Они получились совершенно разными. Хоккей — игра ошибок. Мы допустили несколько ошибок, но любая команда будет их допускать. "Спартак" — мастеровитая, атакующая команда, но мы не дали им много шансов. Однако они воспользовались своими возможностями.

Изменения? У нас есть обойма игроков, которые последние несколько игр регулярки были в ротации. Все они здорово работают, имеют одинаковую ценность, но привносят разные качества в игру команды. Выпал шанс Волкову и Полунину, они смотрелись здорово. Кирьянов? Показалось, что Кирьянову можно было лучше действовать в паре смен. Решил немного встряхнуть, выпустил Николаева, и он здорово сыграл», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

В итоге «Спартак» сравнял счет в серии — 1:1. Следующий матч соперники проведут 28 марта в Москве.