Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид достиг знаковой отметки — 1200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Юбилейное достижение канадец оформил в матче против «Юты» (5:2), в котором забросил две шайбы. Теперь в его активе 401 гол и 799 результативных передач в 784 матчах.

Макдэвид стал третьим игроком в истории лиги по скорости достижения отметки 1200 очков, уступив лишь Уэйну Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593 игры).

Макдэвид вошёл в число 15 действующих игроков НХЛ, забросивших не менее 400 шайб, а также стал пятым хоккеистом в истории «Эдмонтона», добравшимся до этой отметки.