Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о подготовке команды к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири».

Андрей Разин globallookpress.com

«У нас был тяжёлый отрезок, последние полтора месяца практически ни разу не было паузы больше трёх дней между играми. Было девять игр практически через день, видно было, что команда "поднаелась". Мы давно запланировали вот этот недельный цикл, было два дня выходных, два дня баллонов, и дальше поработали над тактикой.

В чем сильные стороны "Сибири"? Видно, что соперник последние два месяца, может, и больше, играет в режиме плей-офф. Эти игры показали, что команда способна терпеть, ловить на себя много шайб, она стала очень дисциплинированна. Как противостоять? Мы разобрали сильные стороны соперника — прежде всего это, конечно, их большинство. Как можно нивелировать этот компонент? Лучше не удаляться и не тратить на это силы. А так, подсказали, конечно, надо больше лезть на ворота, больше создавать проблем вратарю соперника. Банальные вещи», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Первая встреча между командами состоится завтра, 24 марта в Магнитогорске.