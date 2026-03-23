Президент клуба-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался по поводу отставки главного тренера команды Алексея Кудашова.

Алексей Кудашов globallookpress.com

Стороны прекратили сотрудничество в ноябре. Кудашов возглавлял столичный клуб с 2021 года.

«Если взять историю четырехлетней давности, а я пятый год председатель совета директоров хоккейного клуба "Динамо", то на первом этапе Алексей Николаевич, к которому я очень хорошо отношусь, сформировал программу омоложения команды на ближайшие три-четыре года. Первые два сезона в наших реалиях состав был действительно достаточно молодым. Однако, несмотря на то, что Кудашову были даны полные права по формированию команды и он был генератором всех идей по ее комплектованию, состав в этом сезоне получился одним из самых возрастных — на втором-третьем месте в лиге. Это стало одной из основных причин.

А второе — некоторый элемент чехарды игроков. Хотя в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава, и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет, — уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать — либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб», — цитирует Воронина «Чемпионат».

В первом раунде плей-офф КХЛ столичный клуб встретится с минским «Динамо».