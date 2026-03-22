«Виннипег» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Виннипега» отличились Адам Лаури на 13-й минуте и Габриэль Виларди на 26-й минуте.

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбы забросили Тай Картье на 20-й минуте и Мика Зибанеджад на 34-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Виннипег». Победный бросок на счету Кайла Коннора.

После этого матча «Виннипег» занимает 12-е место в таблице Запада с 70-ю очками в активе. «Нью-Йорк Рейнджерс» — на 16-й позиции Востока с 65-ю баллами.