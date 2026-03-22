Форвард «Тампы» Никита Кучеров оценил свою игру в нынешнем сезоне. Ранее россиянин стал стал лучшим бомбардиром в НХЛ-2025/26, опередив нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.



«Думаю, это просто любовь к игре. Мне нравится учиться, наблюдать за игроками разных команд, перенимать их опыт и стараться быть максимально стабильным, выходить на поле и помогать своей команде, играть правильно и показывать результат», — цитирует россиянина журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Сейчас у Кучерова 40 голов и 78 результативных передач в 64 встречах.