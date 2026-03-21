Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Честно говоря, очень доволен сегодняшней игрой, её содержанием. Ребята все молодые. Вышли, коленки тряслись. Это была вторая игра для большинства, после Челябинска. Сегодня шикарная атмосфера была. Ребята молодцы, тем более, что "Локомотив" вышел оптимальным составом, настрой был у них хорошим. Считаю, что многие ребята сыграли достойно, и команда в целом сыграла достойно.

Насколько удачно сыграл Крамзин? Видно было по разминке, что парень волнуется, но потом вошёл в игру и в нескольких моментах выручил.

Есть ли у кого-то из игравших последние встречи сыграть в плей-офф? Основной момент: дать отдохнуть основному составу. У "Локомотива" не было пять или шесть дней игр. У нас последние полтора месяца не было больше двух дней между играми, тяжелый график был. В планах было давно дать отдохнуть основному составу. Это должно пойти в плюс игрокам из ВХЛ и МХЛ — они почувствовали скорости, должны перенести этот хоккей на свои игры плей-офф, это должно им помочь. Все ВХЛовцы проходили через нашу систему, на предсезонке были, давали им играть. Ребятам это не в новинку. Будем смотреть, кого возьмём, кого нет.

Нет ли опасений, что слишком долгая пауза у основного состава может сыграть злую шутку? У команды было два выходных, вчера они таскали баллоны, так что у них нормальный тонус сохраняется», — цитирует Разина пресс-служба «Локомотива».

«Металлург» со 105 очками стали лучшей командой Восточной конференции, а также впервые в своей истории стали победителями Кубка Континента. В первом раунде Кубка Гагарина магнитогорцы встретятся с «Сибирью».