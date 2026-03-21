«Питтсбург» одержал победу над «Виннипегом» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У хозяев дублем отметился Эрик Карлссон, отличившись на 35-й и 52-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Егор Чинахов на 1-й минуте и Рикард Ракелль на 2-й минуте.

В составе «Виннипега» шайбы забросили Морган Бэррон на 3-й минуте, Коул Кёпке на 26-й минуте, Нил Пионк на 44-й и Брэд Ламберт на 48-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Питтсбург». Победный бросок на счету Сидни Кросби.

После этого матча «Пингвинз» занимает 4-е место в таблице Востока с 86 очками в активе. «Виннипег» — на 12-й позиции Запада с 68-ю баллами.