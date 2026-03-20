21-летний защитник московского «Динамо», Магомед Шараканов, высказал свое мнение о потенциальном сопернике команды в первом раунде Кубка Гагарина — 2026.

Магомед Шараканов globallookpress.com

«ЦСКА много внимания уделяет обороне, очень строгая команда, самый принципиальный соперник. С "Северсталью" и Минском получаешь больше кислорода, они не сидят в обороне, много открытой игры. Понятно, что сценарий серий с этими командами разный. Но мы никого не выбираем, готовы сыграть с каждой», — приводит слова Шараканова Russia-Hockey.

Напомним, что соперник «Динамо» по плей-офф будет определен сегодня, 20 марта, по итогам регулярного чемпионата КХЛ.