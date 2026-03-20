Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался об итогах матча против «Салавата Юлаева» (1:2).

«По первому периоду соперник был опаснее.  Во втором выровнялись, создавали моменты.  В третьем сравняли, но в концовке допускаем ошибки, теряем концентрацию.  Не думали, что это товарищеский матч, никто не настраивался так.  Надо уважать соперника.  У нас было много переносов, перелетов, ребята устали, отсюда и ошибки.

Будущее клуба?  Это вопрос к руководству клуба.  Будет проведен анализ.  В межсезонье будет серьезная работа, а что будет дальше — это не в моей компетенции.  Да, в этом году у нас было много ребят из системы, многие провели свои лучшие сезоны в КХЛ.  Мотивация — это попадать в число лучших и решать серьезные задачи», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Для «Сочи» сезон завершен.  Команда заняла последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка.