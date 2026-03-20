«Динамо» на своем льду проиграл «Ак Барсу» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:7.
Хет-триком в составе победителей отличился Нейтан Тодд (41', 48', 59'). Также голами отметились Кирилл Семенов (19'), Митч Миллер (31'), Александр Хмелевский (40') и Александр Барабанов (60').
У хозяев шайбы забросили Павел Кудрявцев (9'), Иван Зинченко (17'), Артем Ильенко (20'), Ансель Галимов (45') и Артем Чернов (60').
«Динамо» c 81 баллом заняло седьмое место в Западной конференции, «Ак Барс» с 94 очками стал третьим на Востоке.