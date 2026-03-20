Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал своё достижение после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:0).

Сергей Бобровский globallookpress.com

Эта победа стала для российского голкипера 454-й в лиге, что позволило ему подняться на седьмое место в истории НХЛ по количеству выигранных матчей среди вратарей.

Бобровский отметил, что испытывает благодарность за достигнутый результат, однако старается не зацикливаться на этом и сосредоточен на ближайших играх. По его словам, попадание в список лучших голкиперов лиги — серьёзное достижение, о котором он раньше даже не мог мечтать, и до сих пор воспринимает это с удивлением.

«Я, безусловно, испытываю чувство смирения и благодарности, поэтому благодарю бога за всё, что у меня есть. Но сейчас сосредоточен на следующей игре, особо об этом не думаю.

Конечно, это огромное достижение. Посмотрите на вратарей, которые попали в этот список, я даже и мечтать не мог, чтобы оказаться с ними в одном списке. И я до сих пор в это не верю», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.