Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос о том, кто является фаворитом в розыгрыше Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Тяжело сказать, у кого именно больше всех шансов на победу в финале Кубка Гагарина. Пока что "Металлург", "Локомотив" и "Авангард" выглядят предпочтительно.

При этом никогда не знаешь, чего именно ждать от "Ак Барса", московского ЦСКА и остальных», — сказал Щитов LiveResult.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке. Розыгрыш Кубка Гагарина в нынешнем сезоне стартует 23-го марта.