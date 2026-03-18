Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отреагировал на то, что ему удалось достичь отметки в 800 сыгранных матчей в НХЛ. Это произошло во встрече с «Ванкувером» (2:5).

«Это моя жизнь, мне нравится все. Мне нравится подготовка к матчам, нравятся эмоции, которые я испытываю во время игр. Иногда тебя переполняют эмоции, как сегодня вечером, и это тяжело, но потом ты просыпаешься утром и стараешься изо всех сил справиться с этим, сосредоточиться на броске по воротам и создать хороший настрой.

Бывают взлеты и падения, но это весело. Это все еще во мне. Я все еще тот маленький ребенок, который любит эту игру», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.