Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.
В гостевом матче против «Колорадо» (7:2) на счету россиянина два гола и результативная передача.
Второй звездой стал американский нападающий «Нью-Джерси» Пол Коттер. Хоккеист оформил дубль в домашней игре против «Бостона» (4:3 ОТ).
Третьей звездой назван американский форвард «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрье. На его счету победный гол и две результативные передачи в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).