Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

В гостевом матче против «Колорадо» (7:2) на счету россиянина два гола и результативная передача.

Второй звездой стал американский нападающий «Нью-Джерси» Пол Коттер.  Хоккеист оформил дубль в домашней игре против «Бостона» (4:3 ОТ).

Третьей звездой назван американский форвард «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрье.  На его счету победный гол и две результативные передачи в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).