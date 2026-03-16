Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко поделился своими мыслями о поражении в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился со счетом 2:4.

«В третьем периоде мы активно давили на соперника, ребята создавали хорошие моменты, хотя некоторые из них были довольно рискованными. Мы проигрывали с разницей в три шайбы и старались создавать опасные ситуации у ворот. Партнеры по команде делали мне отличные передачи», — сказал Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Голы Тарасенко были забиты на 4-й минуте и 51-й секунде, а также на 5-й минуте и 14-й секунде третьего периода, что позволило ему оформить дубль всего за 23 секунды.

Этот дубль стал вторым по скорости в истории «Миннесоты». Предыдущий рекорд принадлежит канадскому форварду Пьеру-Марку Бушару, который в феврале 2006 года забил два гола за 16 секунд в одном из матчей.