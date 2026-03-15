Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Локомотива» (2:1 Б).

«Тяжелая для нас игра. По буллитам Энес нас поднял, дал победить. Много чего не получалось, играли с чемпионом, с хорошей командой, которая умеет терпеть. Вратари сделали большой вклад.

Было много борьбы, не очень часто цеплялись в зоне, впустую бегали. "Локомотив" — мощная команда, справлялась с нами, у нас были проблемы с выходом из обороны. Моментов было не так много, в таких играх вратари играют решающую роль», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

«Динамо» имеет в своем активе 85 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.