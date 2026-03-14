Форвард «Лос‑Анджелеса» Артемий Панарин высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ со своим бывшим клубом «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Наверное, стоит быть более расслабленным, но я уверен, что буду нервничать и это повлияет на мою игру. Я постараюсь с этим справиться.

Конечно, я буду рад видеть болельщиков. Сейчас ещё рано, но через год у меня точно начнётся ностальгия по Нью‑Йорку», — приводит слова Панарина пресс‑служба НХЛ.

Контракт Панарина с клубом из Лос-Анджелеса истекает в конце сезона‑2027/28.

В текущем сезоне россиянин провел 61 встречу, забил 21 гол и сделал 45 ассистов.