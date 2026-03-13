«Трактор» на своем льду обыграл «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Гости после первого периода вели в две шайбы после голов Владимира Ткачева (5') и Антона Белевича (18').

Челябинцы уже во второй двадцатиминутке отыгрались благодаря точным броскам Михаила Григоренко (21') и Виталия Кравцова (22').

В третьем периоде счет остался равным, а в овертайме челябинцы выиграли благодаря шайбе Василия Глотова.

«Торпедо» с 79 очками осталось на пятой строчке в Западной конференции, «Трактор» с 69 баллами по-прежнему на шестом месте в турнирной таблице Востока.