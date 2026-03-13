Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Кирилл Капризов globallookpress.com

По данным пресс-службы лиги, Капризов забрасывает шайбу в шестом домашнем матче подряд, повторив свой собственный рекорд сезона-2021/22.

Кирилл делит это достижение с Марианом Габориком и Тоддом Уайтом, которые также отличались в шести домашних встречах подряд в сезоне-2005/2006.

Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и завершилась победой «Филадельфии» в серии буллитов со счётом 3:2.