«Барыс» идёт 10‑м на «Востоке» с 53 очками, «Адмирал» (48 очков) — 11‑й.

«Барыс» в этой встрече прервал свою победную серию из трёх матчей. Теперь команды снова сыграют друг с другом 16 марта, но уже на домашнем стадионе «Барыса».

За «Барыс» шайбы забрасывали Всеволод Логвин (12) и Тайс Томпсон (22).

В составе победителей отличились Дмитрий Тимашов (10), Егор Чезганов (24), Павел Шэн (28), Вячеслав Основин (30), Дмитрий Завгородний (59) и Дмитрий Дерябин (59).

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своём льду выиграл у «Барыса» со счётом 6:2.

1.81

Прогнозы•Завтра 15:00 Автомобилист — ЦСКА. Прогноз и ставка «Автомобилист» справится со столичными гостями?

Хоккей•11/03/2026 21:58 СКА — «Динамо» Мн: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•11/03/2026 19:31 «Салават Юлаев» — «Металлург Мг»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•11/03/2026 18:52 «Авангард» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•10/03/2026 21:51 ЦСКА — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•09/03/2026 09:43 Неделя КХЛ: «СЮ» — в плей-офф, матчи в Китае, победные серии «Локомотива» и «Автомобилиста»

Хоккей•07/03/2026 14:13 «Питтсбург», «Металлург» или пенсия: где Малкин окажется в сезоне 2026/27?

Хоккей•05/03/2026 07:33 Что за музыка играет на хоккее? И причём тут средневековые соборы?

Хоккей•02/03/2026 09:49 Неделя КХЛ: в Западной конференции определились все участники Кубка Гагарина-2026

Хоккей•26/02/2026 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Выбор читателей

Футбол•09/03/2026 12:51 «Арсенал» и «Ман Сити» идут за квадруплом: как близко к нему были команды Фергюсона, Моуринью и Клоппа

Футбол•09/03/2026 22:16 Трансферный дайджест. 3 — 9 марта

Футбол•Вчера 04:00 «Челси» провалил концовку и получил разгром в Париже: «ПСЖ» одной ногой шагнул в четвертьфинал

Футбол•Вчера 17:37 Незавершенное дело: почему только Почеттино способен спасти «Тоттенхэм»

Футбол•10/03/2026 15:05 Миллионы мимо кассы: что теряют «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» без Лиги чемпионов

Самое интересное

Футбол•29/01/2026 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•29/01/2026 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•29/01/2026 13:07 Сделка имени Эмери: как «Астон Вилла» вернула Тэмми Абрахама

Футбол•28/01/2026 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение