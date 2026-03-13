В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своём льду выиграл у «Барыса» со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Дмитрий Тимашов (10), Егор Чезганов (24), Павел Шэн (28), Вячеслав Основин (30), Дмитрий Завгородний (59) и Дмитрий Дерябин (59).
За «Барыс» шайбы забрасывали Всеволод Логвин (12) и Тайс Томпсон (22).
«Барыс» в этой встрече прервал свою победную серию из трёх матчей. Теперь команды снова сыграют друг с другом 16 марта, но уже на домашнем стадионе «Барыса».
«Барыс» идёт 10‑м на «Востоке» с 53 очками, «Адмирал» (48 очков) — 11‑й.