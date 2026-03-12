Главный тренер «Барыса», Михаил Кравец, поделился впечатлениями о победе над «Адмиралом» во Владивостоке (2:1).

Михаил Кравец globallookpress.com

«Сегодня была непростая игра для обеих команд, — отметил Кравец. — Хорошо, что мы смогли забить гол на контратаке и выстоять в меньшинстве. Результат мог быть любым, но я рад, что ребята показали хорошую игру по всем аспектам и мы выиграли».

В матче на 34-й минуте Макс Уиллман открыл счет, забив гол после передачи Джейка Масси. Однако в начале третьего периода «Адмирал» отыгрался благодаря голу Никиты Тертышного, который реализовал большинство при ассистенте Степана Старкова и Либора Шулака.

Победу «Барысу» на 57-й минуте принес Тайс Томпсон, забивший гол после передач Макса Уиллмана и Джейка Масси.