Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:2).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Тяжёлая игра и тяжёлая победа. Не забили тогда, когда это было нужно. Если бы повели 2:0, может быть и было бы полегче. Соперник, хоть и не в плей-офф, но там достаточно игроков хорошего уровня. Они доставили нам немало проблем. Но хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы забить важный гол, дальше выстояли и забили уже в пустые ворота. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку и хорошую атмосферу на игре», — цитирует Козлова «Чемпионат».

Московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице Запада с 77-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й строчке с 54 баллами.