В 17:00 11.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.
Последний матч команд между собой: Локомотив — Автомобилист 3:2. Как сложится игра в этот раз?
- Наши эксперты подготовили прогноз на матч Автомобилист — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки
2.20.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.
- Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Автомобилист:
- Ничья:
- Локомотив:
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Локомотив.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.