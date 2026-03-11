В 17:00 11.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Локомотив — Автомобилист 3:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Автомобилист — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Локомотив.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

