Локомотив и Северсталь готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 09.03.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Северсталь — Локомотив 2:3. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Локомотив:

Ничья:

Северсталь:

Где смотреть онлайн Локомотив — Северсталь?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

