Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о завершении карьеры капитана «Вашингтона», Александра Овечкина.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Может, он останется в "Вашингтоне" или уедет в другой город. Овечкин не пропадет. Он способен еще несколько лет играть в НХЛ. Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью, нужно чувствовать в себе силы и приносить пользу команде в борьбе за Кубок Стэнли. Но я в Саше уверен, за него не стоит переживать», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Овечкин, которому уже 40 лет, является рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У него 921 гол и 752 результативные передачи.

За всю карьеру, включая плей-офф, Овечкин забросил 998 шайб и занимает второе место в истории лиги. Чтобы повторить рекорд Гретцки, который забросил 1016 шайб, Овечкину нужно забить еще 18 голов.