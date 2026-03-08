Наставник «Тампы» Джон Купер высказался про игру нападающего Никиты Кучерова.

Никита Кучеров globallookpress.com

Ранее форвард в матче против «Торонто» (5:2) сделал ассистентский покер. Кучеров был признан второй звездой по итогам игрового дня.

«Наблюдать за его игрой — это как поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. Мне посчастливилось наблюдать за этим с первого ряда почти десять лет. Его способность создавать моменты и его видение игры — это нечто непревзойденное. В этой лиге есть игроки мирового класса, я недавно тренировал нескольких из них в Милане, но они играют в другом стиле, чем Никита.

Он играет в быстром темпе, но при этом умеет замедлить игру настолько, что даже новички в хоккее могут посмотреть и сказать: "О, я вижу, что он делает". Он словно преподает урок, делая это», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.