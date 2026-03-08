По традиции Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила трёх главных звёзд минувшего игрового дня.
Первой звездой дня признан нападающий «Нью‑Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, который в игре с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (6:3) отметился хет‑триком и ассистом.
Второй звездой стал нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) россиянин сделал четыре голевые передачи.
Форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски получил звание третьей звезды дня. В игре с «Лос‑Анджелес Кингз» (4:3) он сделал дубль и отдал голевую передачу.