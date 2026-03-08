Форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски получил звание третьей звезды дня. В игре с «Лос‑Анджелес Кингз» (4:3) он сделал дубль и отдал голевую передачу.

Второй звездой стал нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров . В матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) россиянин сделал четыре голевые передачи.

Первой звездой дня признан нападающий «Нью‑Джерси Дэвилз» Джек Хьюз , который в игре с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (6:3) отметился хет‑триком и ассистом.

По традиции Национальная хоккейная лига на своём сайте объявила трёх главных звёзд минувшего игрового дня.

1.91

Прогнозы•Завтра 04:30 Вегас — Эдмонтон. Прогноз и ставка «Эдмонтон» увезет победу из «Города грехов»?

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 14:13 «Питтсбург», «Металлург» или пенсия: где Малкин окажется в сезоне 2026/27?

Хоккей•05/03/2026 07:33 Что за музыка играет на хоккее? И причём тут средневековые соборы?

Хоккей•02/03/2026 09:49 Неделя КХЛ: в Западной конференции определились все участники Кубка Гагарина-2026

Хоккей•26/02/2026 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Хоккей•23/02/2026 09:55 Неделя КХЛ: «Торпедо», ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф, «Сочи» потерял математические шансы

Выбор читателей

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Футбол•02/03/2026 19:01 Тимур Журавель: Наконец увидел «Динамо», которое получает удовольствие от игры

Футбол•05/03/2026 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Футбол•05/03/2026 13:04 Миссия невыполнима: почему Арбелоа рискует стать очередной жертвой «Реала»

Футбол•28/02/2026 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Самое интересное

Милан-2026•10/02/2026 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер

Бои•10/02/2026 11:57 От сравнений с Хабибом до грани увольнения. Карьера Алмейды в UFC резко пошла вниз

Футбол•09/02/2026 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Милан-2026•09/02/2026 20:57 Мимо пьедестала: топ-10 суперзвезд НХЛ, пропустивших две последние Олимпиады