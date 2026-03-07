«Вашингтон Кэпиталз» усилил свою оборону, обменявшись с «Сан-Хосе Шаркс».

Тимоти Лильегрен globallookpress.com

Клуб из Вашингтона получил шведского защитника Тимоти Лильегрена, которому 26 лет. Взамен «Шаркс» получили право на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ в 2026 году. В текущем сезоне Лильегрен сыграл 43 матча за «Сан-Хосе», набрав 11 очков (1 гол и 10 передач) при полезности «-8».

Кроме того, «Кэпиталз» усилили свою атаку, получив чешского нападающего Давида Кемпфа из «Ванкувер Кэнакс». Взамен «Косатки» получили право на выбор в шестом раунде предстоящего драфта. Кемпф сыграл 38 матчей в текущем сезоне и набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи).

По итогам сезона «Вашингтон Кэпиталз» провел 63 матча, набрав 69 очков и заняв 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.