Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (8:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.  Очень неважно сыграли в Петербурге, хотелось, чтобы следующая игра была другой.  Сезон не закончился, нужно играть до конца и быть профессионалами.  Сегодня хорошо отыграли.  Да, были ошибки в обороне, но здорово сыграли в атаке, забили в большинстве, да и вратарь выручил.  Положительные эмоции всегда ценятся, здорово, что начинаем тяжелую поездку с победы.

Ощущения от игры в Китае?  Я целый год отработал в Китае — в Харбине, да и в Шанхае много раз был.  Думаю, мы хорошо провели эту поездку, всё здорово организовано.  А когда выигрываешь, кажется, что вообще всё правильно сделали.  Конечно, такие игры нужны, чтобы не только в России люди могли увидеть хоккей.  Тем более Китай — дружественная страна и для России, и для Казахстана.  Рады, что смогли здесь сыграть.  Это плюс для развития хоккея в Китае», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 49 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.