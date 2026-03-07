Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (8:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Очень неважно сыграли в Петербурге, хотелось, чтобы следующая игра была другой. Сезон не закончился, нужно играть до конца и быть профессионалами. Сегодня хорошо отыграли. Да, были ошибки в обороне, но здорово сыграли в атаке, забили в большинстве, да и вратарь выручил. Положительные эмоции всегда ценятся, здорово, что начинаем тяжелую поездку с победы.

Ощущения от игры в Китае? Я целый год отработал в Китае — в Харбине, да и в Шанхае много раз был. Думаю, мы хорошо провели эту поездку, всё здорово организовано. А когда выигрываешь, кажется, что вообще всё правильно сделали. Конечно, такие игры нужны, чтобы не только в России люди могли увидеть хоккей. Тем более Китай — дружественная страна и для России, и для Казахстана. Рады, что смогли здесь сыграть. Это плюс для развития хоккея в Китае», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 49 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.