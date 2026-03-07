Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды от СКА (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Не очень уверенно начали. Со второго периода где-то уже забрали инициативу и повели по счету. В конце пропустили, не смогли удержать преимущество. Совершили ошибку, за которую соперник нас наказал.

Игра была ровная. Не так много было моментов — ни у нас, ни у них. Мало большинства было, только вот в овертайме имели "четыре на три". Наверное, не хватило свежести, чтобы в овертайме забить это большинство. Две минуты — это много. А так хорошая атмосфера. Игра была как в плей-офф. Там все игры будут.

Почему команда подсела в третьем периоде? Я не могу сказать, что мы подсели. Да, СКА добавил, потому что им надо было отыгрываться. Они взвинтили темп, но мы хорошо оборонялись. Здесь такой момент, что наш игрок тянется, выбрасывает шайбу, она попадает в конек и отскакивает. Можно сказать, что соперник нагнетал. Но ведь мало что создавал. Несчастный случай. И они сразу забили», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

«Динамо» с 73 очками занимает седьмое место в Западной конференции.