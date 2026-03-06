Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Пропустили легкие голы.  Несобранность, надо было плотнее сыграть.  Была куча моментов.  Видимо, после матча звезд Галкин в идеальном состоянии и больше одной не пропускает от нас.  Делаем выводы, готовимся к плей‑офф.  Видим, как изменилось судейство.  Падать нельзя, но, если не падаешь, не дают две минуты.  Надо быть к этому готовым.  И вообще сейчас с ними (арбитрами) нужно шепотом разговаривать.

Соперник выкидывал шайбу и строил оборону, в плей‑офф так и будут играть.  Мы стали меньше забивать.  Хорошо, что это происходит сейчас, готовимся», — передает слова Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» располагается на 1-й позиции в таблице Востока с 97-ю очками в активе.  В следующем поединке команда встретится с «Трактором» 8-го марта.