Капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился со счетом 5:3 в пользу «Кингз».

Анже Копитар globallookpress.com

Этот матч стал для 38-летнего словенского хоккеиста 1500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Копитар стал 25-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1303 очка (446 голов и 857 передач).

Рекорд по количеству матчей в НХЛ принадлежит Патрику Марло, который сыграл 1779 матчей. Среди европейских хоккеистов больше игр провели только четверо: Яромир Ягр (Чехия) — 1733 матча, Здено Хара (Словакия) — 1680, Никлас Лидстрем (Швеция) — 1564 и Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон Кэпиталз») — 1554.