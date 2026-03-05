В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретились «Амур» и «Салават Юлаев». Победу со счетом 4:1 одержали уфимцы.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Уже на 14-й минуте «Салават Юлаев» вышел вперед благодаря голу Артема Пименова, который ассистировали Данил Алалыкин и Сергей Варлов. Однако «Амур» быстро восстановил равновесие в конце первого периода благодаря шайбе Данила Юртайкина. На 28-й минуте гости вновь вышли вперед: Егор Сучков забил гол, а ассистировали ему Шелдон Ремпал и Семен Вязовой.

Во втором периоде Евгений Кузнецов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». В концовке матча Девин Броссо забросил четвертую шайбу в пустые ворота, окончательно закрепив успех уфимской команды.