Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Митч Лав globallookpress.com

«Интересная игра. Обе команды сначала матча наблюдали друг за другом. Все было в новинку. Но затем у команд получилось приспособиться, игра стала более интересная. Доволен, что смогли сравнять счет. Но есть моменты, которыми я не доволен. Упускали выходы соперника, в третьем периоде не смогли сравнять счёт.

Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Но единственный момент — непривычный для нас размер льда, хотелось добавить скорости, наверное, такие же мысли были и у соперника, но в целом все на высшем уровне.

Готов ли продолжить работать здесь в будущем? Да, конечно, моя работа тренировать хоккеистов, здесь все на высшем уровне, люди прикладывают все возможные усилия и делают все, чтобы команде было комфортно», — приводит слова Лава «Матч ТВ».

«Шанхай» с 54 очками занимает 9-е место в Западной конференции.