Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Динамо»(4:0).

Николай Заварухин globallookpress.com

«Довольно давно не обыгрывали "Динамо" в Москве. Немножко поменяли подготовку. Не было утренней раскатки. Это основное, что повлияло на исход матча. Хорошая игра, с обеих сторон был быстрый хоккей. Мы правильно воспользовались своими моментами, здорово отработало меньшинство, и Женька Аликин заслужил этот "сухарь". Не хватало, наверное, быстроты в завершении в большинстве, медленно шайба ходила. Поработаем над этим моментам. Но в целом хотел бы поблагодарить парней за то, что выполнили установку на игру», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 78 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Динамо» с 72 баллами находится на шестой строчке Запада.