В ночь на 1 марта состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счетом 6:2 одержали «Канадиенс».

Александр Овечкин globallookpress.com

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», оформил дубль. Его первый гол был забит на 14-й минуте игры, что позволило «Кэпиталз» сравнять счет — 1:1.

Этот матч стал 153-м в карьере Овечкина, когда он сравнивал счет в матчах НХЛ, что позволило ему обновить свое достижение. Российский хоккеист также установил новый рекорд, забив 921-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.