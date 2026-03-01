Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (5:1).

Дмитрий Михайлов — главный тренер «Сочи» t.me/sochihc

Напомним, что матч был прерван на два часа в связи с режимом беспилотной опасности.

«Сложная игра во всех смыслах.  Но что делать?  Обе команды в одинаковых условиях.  За короткий срок некоторые моменты в организации игры подкрутили.  Ребята действовали достаточно надежно в обороне, имели больше моментов.  Соперник тоже имел, вратарь нас выручил.  В нужный момент забили хорошие голы, сработало большинство.  Поэтому есть победа.

Команда вышла сверхмотивированная и забросила четыре шайбы?  Команда выходит играть в хоккей.  Обе команды в одинаковых условиях.  На трибунах зрители… Да, может, их стало меньше, но для них надо играть всегда.  Собственно, для них и есть хоккей.  Особенно говорить ничего не пришлось, никакой мотивации не было.  Подсказали некоторые детали по системе игры, и все», — передает слова Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада с 42 очками в активе.  В следующей встрече южане сыграют против «Локомотива» 4-го марта.