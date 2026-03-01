Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (5:1).

Дмитрий Михайлов — главный тренер «Сочи» t.me/sochihc

Напомним, что матч был прерван на два часа в связи с режимом беспилотной опасности.

«Сложная игра во всех смыслах. Но что делать? Обе команды в одинаковых условиях. За короткий срок некоторые моменты в организации игры подкрутили. Ребята действовали достаточно надежно в обороне, имели больше моментов. Соперник тоже имел, вратарь нас выручил. В нужный момент забили хорошие голы, сработало большинство. Поэтому есть победа.

Команда вышла сверхмотивированная и забросила четыре шайбы? Команда выходит играть в хоккей. Обе команды в одинаковых условиях. На трибунах зрители… Да, может, их стало меньше, но для них надо играть всегда. Собственно, для них и есть хоккей. Особенно говорить ничего не пришлось, никакой мотивации не было. Подсказали некоторые детали по системе игры, и все», — передает слова Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада с 42 очками в активе. В следующей встрече южане сыграют против «Локомотива» 4-го марта.