Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин прокомментировал дебютный матч за калифорнийский клуб. В матче с «Вегасом» российский нападающий сделал два ассиста.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Начали неплохо игру, во втором периоде переломили ход матча, но, к сожалению, проиграли. Сейчас мы испытываем небольшое давление из-за гонки за плей-офф, но последние пару лет в "Рейнджерс" мы всегда были на грани, поэтому каждую игру надо выкладываться на полную. Переживать нет времени, на следующий день у нас опять игра.

Гол от конька Байфилда с моей передачи? Повезло немного, нам это сейчас нужно. Надо стараться зарабатывать больше большинства», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.