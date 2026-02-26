Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер высказался про дебютный матч Артемия Панарина за команду против «Вегаса» (4:6).

Артемий Панарин globallookpress.com

«Он отдал две результативные передачи и создал несколько комбинаций. Я думаю, он показал то, что должен был показать. Это была его первая игра в звене с Лафферье и Кемпе, и мне показалось, что у этой тройки есть взаимопонимание. Они довольно хорошо разыгрывали шайбу между собой. Это, пожалуй, самый позитивный момент вечера. Он отличный игрок, вы видели это сегодня, и вы видели это на протяжении последних 10-12 лет в лиге», — приводит слова Хиллера пресс-служба клуба.

4 февраля 2026 года Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс».